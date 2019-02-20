На создание теории относительности Альберта Эйнштейна вдохновили труды шотландского философа 18 века





Найденное письмо было написано Альбертом Эйнштейном в декабре 1915 года и адресовано профессору физики Морицу Шлику из Венского университета. В нем отправитель описывает свой энтузиазм и рассказывает об увлеченном прочтении «Трактата о человеческой природе» Дэвида Юма как раз перед тем, как он предложил свою собственную специальную теорию относительности.Знаменитая теория относительности Альберта Эйнштейна содержала новаторские идеи о том, что время и пространство не являются постоянными величинами. В послании ученый отмечает, что если бы Дэвид Юм не затрагивал вопросы их постоянства, возможно, он не придумал бы теорию относительности.Дэвид Юм был известным философом, историком и экономистом, известным своими идеями натурализма и скептицизма. В своей работе «Трактат о человеческой природе» он ставил под сомнение идею соотношения времени и пространства в контексте науки.Как писал мыслитель, главное возражение против всех абстрактных рассуждений вытекает из идей пространства и времени. Идеи в повседневной жизни могут казаться ясными и понятными, но когда они проходят тщательное изучение глубоких наук, то кажутся полными абсурда и противоречий.