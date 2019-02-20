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На создание теории относительности Альберта Эйнштейна вдохновили труды шотландского философа 18 века

Недавно обнаруженное в Эдинбургском университете письмо Альберта Эйнштейна коллеге из Австрии является свидетельством того, что на создание знаменитой теории относительности гениального ученого вдохновили труды Дэвида Юма, шотландского философа, жившего в XVIII веке. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.

На создание теории относительности Альберта Эйнштейна вдохновили труды шотландского философа 18 века

Найденное письмо было написано Альбертом Эйнштейном в декабре 1915 года и адресовано профессору физики Морицу Шлику из Венского университета. В нем отправитель описывает свой энтузиазм и рассказывает об увлеченном прочтении «Трактата о человеческой природе» Дэвида Юма как раз перед тем, как он предложил свою собственную специальную теорию относительности.

Знаменитая теория относительности Альберта Эйнштейна содержала новаторские идеи о том, что время и пространство не являются постоянными величинами. В послании ученый отмечает, что если бы Дэвид Юм не затрагивал вопросы их постоянства, возможно, он не придумал бы теорию относительности.

Дэвид Юм был известным философом, историком и экономистом, известным своими идеями натурализма и скептицизма. В своей работе «Трактат о человеческой природе» он ставил под сомнение идею соотношения времени и пространства в контексте науки.

На создание теории относительности Альберта Эйнштейна вдохновили труды шотландского философа 18 века

Как писал мыслитель, главное возражение против всех абстрактных рассуждений вытекает из идей пространства и времени. Идеи в повседневной жизни могут казаться ясными и понятными, но когда они проходят тщательное изучение глубоких наук, то кажутся полными абсурда и противоречий.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:50

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