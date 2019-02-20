Ученые: В каменном веке около 10000 лет территория Европы была практически безлюдной





Группа ученых из Кельнского университета изучила археологические свидетельства, датированные периодом 42000 - 33000 лет назад, и относящиеся к ориньякской культуре - европейской предыстории позднего палеолита. Специалисты определили, что тогда в Европе проживало только 1500 человек.При изучении этой части света от северо-западной Испании до восточной Польши исследователи основывались на информации о местонахождении примерно 400 ориньякских районов в этой области. Судя по их размерам и близости друг к другу, они предположили, что из общего количества только 13 участков были заселены. Люди на этой местности разделились примерно на 35 различных групп, в каждой насчитывалось по 42 человека, занимавшихся охотой и собирательством.Ученые сделали такие выводы, исследуя археологические находки в этом регионе и разрабатывая гипотезы о том, как эти области могли бы взаимодействовать, например, как должны были транспортироваться каменные материалы для изготовления инструментов.