Ученые: В каменном веке около 10000 лет территория Европы была практически безлюдной
Немецкие ученые в результате проведенного исследования предположили, что в каменном веке около 10000 лет территория Европы была практически безлюдной. По их оценкам здесь проживали лишь 1500 человек. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Группа ученых из Кельнского университета изучила археологические свидетельства, датированные периодом 42000 - 33000 лет назад, и относящиеся к ориньякской культуре - европейской предыстории позднего палеолита. Специалисты определили, что тогда в Европе проживало только 1500 человек.
При изучении этой части света от северо-западной Испании до восточной Польши исследователи основывались на информации о местонахождении примерно 400 ориньякских районов в этой области. Судя по их размерам и близости друг к другу, они предположили, что из общего количества только 13 участков были заселены. Люди на этой местности разделились примерно на 35 различных групп, в каждой насчитывалось по 42 человека, занимавшихся охотой и собирательством.
Ученые сделали такие выводы, исследуя археологические находки в этом регионе и разрабатывая гипотезы о том, как эти области могли бы взаимодействовать, например, как должны были транспортироваться каменные материалы для изготовления инструментов.
Группа ученых из Кельнского университета изучила археологические свидетельства, датированные периодом 42000 - 33000 лет назад, и относящиеся к ориньякской культуре - европейской предыстории позднего палеолита. Специалисты определили, что тогда в Европе проживало только 1500 человек.
При изучении этой части света от северо-западной Испании до восточной Польши исследователи основывались на информации о местонахождении примерно 400 ориньякских районов в этой области. Судя по их размерам и близости друг к другу, они предположили, что из общего количества только 13 участков были заселены. Люди на этой местности разделились примерно на 35 различных групп, в каждой насчитывалось по 42 человека, занимавшихся охотой и собирательством.
Ученые сделали такие выводы, исследуя археологические находки в этом регионе и разрабатывая гипотезы о том, как эти области могли бы взаимодействовать, например, как должны были транспортироваться каменные материалы для изготовления инструментов.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:54