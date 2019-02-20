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Хибла Герзмава продемонстрировала «фокус» с моментально замерзающей водой в Якутске

Звезда отечественной оперы Хибла Герзмава продемонстрировала на своей странице в социальной сети Instagram «фокус» с моментально замерзающей водой. Артистка проделала этот трюк в Якутске, где давала концерт.

Хибла Герзмава продемонстрировала «фокус» с моментально замерзающей водой в Якутске

Оперная дива абхазского происхождения Хибла Герзмава недавно выступила с концертом в одном из самых холодных городов нашей Родины - Якутске. Аудитория восхитилась творчеством звезды мировой величины, многие поклонники настолько расчувствовались, что даже прослезились. Артистка выразила благодарность организаторам мероприятия за приглашение и радушный прием.

Якутск является крупнейшим городом России, расположенным в зоне вечной мерзлоты. Практически каждую зиму температура воздуха падает там до отметки − 50 °C. Однако лютые морозы не испугали Хиблу Герзмаву.

После концерта она вышла из помещения и проделала «фокус» с моментально замерзающей водой. В соцсети она разместила видеоролик, на котором в платье и шубе стоит на заснеженной улице с полным ковшом воды. Когда артистка резко опрокидывает емкость, то брызги сразу же превращаются в ледяные кристаллы. О том, что погода была действительно холодной, свидетельствовало, что певица, пританцовывая, пыталась согреться,

В комментарии к посту Хибла Герзмава написала лишь две цифры «-37», сопроводив их символом снежинки.

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-37❄🤣🤣❤🌍

Публикация от Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava)



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:38

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