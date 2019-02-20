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Муж певицы Пинк показал езду двухлетнего сына на мотоцикле

Кэри Харт, супруг американской певицы Пинк, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram короткий видеоролик, на котором запечатлена езда их маленького сына на электро-мотоцикле. Несмотря на то, что ребенку всего лишь два года, он уверенно сидит за рулем детской копии байка.

Муж певицы Пинк показал езду двухлетнего сына на мотоцикле

Муж Пинк Кэри Харт профессионально занимается рейсингом, и, хотя звездная мама хочет, чтобы ее наследник Джеймсон Мун постигал азы музыки, мальчику, видимо, больше по душе пришлось увлечение отца.

Гонщик опубликовал в соцсети видеоролик, на котором показал фолловерам езду сына на только что купленном детском мотоцикле. Гордый отец отметил, что ребенок сразу разобрался в управлении транспортным средством. Во время движения Джеймсон Мун уверенно держал равновесие. Кэри Харт предусмотрительно одел малышу на голову шлем, поскольку, по его словам, испытывал некоторое волнение из-за тормозов. Он оценил езду наследника на байке, как неплохую для двухлетнего ребенка.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

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