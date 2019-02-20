В BMW назвали автомобили для премьеры на автофоруме в Женеве





Отдельное внимание на выставке в Женеве BMW собирается уделить гибридным моделям. В частности, сюда входит автомобиль 7-Series, показ которого с нетерпением ожидают на мировой премьере. Для люкс-модели инженеры компании предусмотрели ряд экземпляров двигателей, параметры которых пока не раскрываются. Общий перечень готовящихся к презентации машин пополнился новинками 745Le, 745e и версией xDrive. На рынок эти транспортные средства выйдут по более низкой стоимости, нежели модели представительного класса.Рассуждая о подготовке BMW к автофоруму в Женеве, можно отметить предстоящий показ версии 330e, у которой имеется увеличенный диапазон до 60 км. Также важно отметить версию X5 xDrive 45e, «сердцем» которой служит агрегат-гибрид, развивающий 394 лошадиных сил. Первые 100 км/ч внедорожник набирает всего за 5,6 секунды. Об остальных новинках автогиганта из Германии будет известно позже.