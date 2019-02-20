АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

В BMW назвали автомобили для премьеры на автофоруме в Женеве

В BMW назвали перечень автомобилей, которые будут представлены на предстоящем Женевском автофоруме. Для гостей мероприятия немецкий бренд подготовил новые электрокары.
В BMW назвали автомобили для премьеры на автофоруме в Женеве

Отдельное внимание на выставке в Женеве BMW собирается уделить гибридным моделям. В частности, сюда входит автомобиль 7-Series, показ которого с нетерпением ожидают на мировой премьере. Для люкс-модели инженеры компании предусмотрели ряд экземпляров двигателей, параметры которых пока не раскрываются. Общий перечень готовящихся к презентации машин пополнился новинками 745Le, 745e и версией xDrive. На рынок эти транспортные средства выйдут по более низкой стоимости, нежели модели представительного класса.

Рассуждая о подготовке BMW к автофоруму в Женеве, можно отметить предстоящий показ версии 330e, у которой имеется увеличенный диапазон до 60 км. Также важно отметить версию X5 xDrive 45e, «сердцем» которой служит агрегат-гибрид, развивающий 394 лошадиных сил. Первые 100 км/ч внедорожник набирает всего за 5,6 секунды. Об остальных новинках автогиганта из Германии будет известно позже.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Анна Банщикова поделилась
Дима Билан оставил неоднозначный
Настя Ивлеева призналась, что ей
Лера Кудрявцева ведет Instagram-аккаунт
Алексей Воробьев сыграл роль хиппи в
Экс-солист группы “Челси” Роман Архипов
На Украине призвали отказаться от
Бывший муж Марии Шукшиной поднимал руку
Хибла Герзмава продемонстрировала
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили
Муж певицы Пинк показал езду
Актриса Екатерина Маликова заявила в
В BMW назвали автомобили для премьеры
NASA привлекло ученых к поиску
Пчелы предпочитают поворачивать направо
Ани Лорак опубликовала в Instagram
Российские ученые описали девять новых
Ученые: В каменном веке около 10000 лет
На создание теории относительности
Серьги в ушах вынудили Тину Канделаки
В музее Лондона покажут примитивное
Эксперты назвали самые продаваемые
Дочь Синди Кроуфорд состоит в
Гинеколог рассказала о опасности
Считавшая себя девственницей китаянка
Корпус смартфона iPhone 11 будет сделан
Влад Соколовский рассказал о своих
Жители США были напуганы жуткими
Актер Эдди Редмэйн впервые за долгое
В Сети показали УАЗ «Хантер» с тюнингом
Просмотреть все новости