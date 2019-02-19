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Татьяна Навка рассказала о совместном посещении бани с Ольгой Слуцкер

Татьяна Навка рассказала о совместном посещении бани со своей подругой, бизнес-леди Ольгой Слуцкер. Ностальгии фигуристка решила предаться после возвращения из Сочи в Москву.
Татьяна Навка рассказала о совместном посещении бани с Ольгой Слуцкер

В своем профиле фигуристка разместила видео, где они с Ольгой Слуцкер после “парки” обернуты в халаты и одеяла, лежа на улице на большой “качели”. Между спортсменкой и бизнес-вумен начался ностальгический разговор о детстве. Судя по погоде, снято видео еще летом, однако супруга Дмитрия Пескова до сих пор с теплом вспоминает тот отпуск.

Не так давно Татьяна Навка побывала на отдыхе в Сочи, где успела лично освоить горнолыжные трассы, отметив их высокое качество и хороший сервис на курорте. Между тем, в комментариях под постом фолловеры заявили, что такому времяпрепровождению можно только позавидовать, и Навке со Слуцкер не хватало разве что самовара, чтобы завершить идеальную картину. Просмотреть ролик успели свыше 185 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:11

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