Серьги в ушах вынудили Тину Канделаки сделать пластическую операцию





Тина Канделаки регулярно появляется на экранах телевидения и дорожит своим внешним видом. Недавно она решилась на пластическую операцию, в ходе которой хирурги зашили ей мочки ушей, потому как те оттягивались вниз из-за тяжелых сережек, что выглядело некрасиво со стороны и портило образ ведущей. Как оказалось, с такой проблемой сталкиваются многие женщина, заявила телезвезда, но не все они знают способ ее решения. После операции Канделаки придется ходить в таком виде не менее трех месяцев.С недавних пор Тина Канделаки не только ведущая телевизионных передач, а и бизнесмен. Ее хобби женской косметики переросло в серьезное предпринимательство с увеличивающими оборотами. Особенно она благодарит покупателей, отмечая, что без них не смогла бы добиться настоящего успеха.