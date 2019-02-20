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Серьги в ушах вынудили Тину Канделаки сделать пластическую операцию

Тина Канделаки сделала пластическую операцию. Серьги оттягивали ведущей мочки ушей, поэтому их пришлось зашить.
Серьги в ушах вынудили Тину Канделаки сделать пластическую операцию

Тина Канделаки регулярно появляется на экранах телевидения и дорожит своим внешним видом. Недавно она решилась на пластическую операцию, в ходе которой хирурги зашили ей мочки ушей, потому как те оттягивались вниз из-за тяжелых сережек, что выглядело некрасиво со стороны и портило образ ведущей. Как оказалось, с такой проблемой сталкиваются многие женщина, заявила телезвезда, но не все они знают способ ее решения. После операции Канделаки придется ходить в таком виде не менее трех месяцев.

С недавних пор Тина Канделаки не только ведущая телевизионных передач, а и бизнесмен. Ее хобби женской косметики переросло в серьезное предпринимательство с увеличивающими оборотами. Особенно она благодарит покупателей, отмечая, что без них не смогла бы добиться настоящего успеха.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:45

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