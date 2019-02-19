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“Русская Анджелина Джоли” Галинка Миргаева похвасталась подтянутой фигурой

Модель Галинка Миргаева, которую называют “русской Анджелиной Джоли”, похвасталась подтянутой фигурой. Соответствующий пост появился на странице интернет-звезды в Instagram.
“Русская Анджелина Джоли” Галинка Миргаева похвасталась подтянутой фигурой

В своем профиле Галинка Миргаева разместила фото, для которого она позирует в спортивном зале. Облачена “русская Анджелина Джоли” в обтягивающие штаны и спортивный бюстгальтер, такой наряд крайне выгодно подчеркивает все достоинства фигуры модели. В частности, виден ее подтянутый живот. В подписи к публикации сама Миргаева отметила, что до наступления лета еще достаточно далеко, а ей уже некуда худеть.

В комментариях фолловеры “русской Джоли” согласились с тем, что модели больше не стоит худеть, поскольку она имеет идеальную фигуру. Некоторые поинтересовались, каким образом Галинка Миргаева добилась такого результата, а пост на ее странице собрал почти 10 тысяч “лайков” за непродолжительный срок.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:48

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