Honda закроет завод в Великобритании до 2021 года





В компании планируют оптимизацию производства, а также его перераспределение в пользу стран с большим потенциалом потребительского спроса. Учитывая данные факторы, офис Honda в Великобритании заявил о скором закрытии предприятия компании в Суиндоне. На сегодняшний день на заводе производится не менее 150 000 авто, а количество работников составляет 3 500. На данный момент проводятся консультации с рабочими, которые рискуют попасть под сокращение.Тем не менее, штаб-квартира Honda в Европе не переедет из «Туманного Альбиона». Из-за глобальной реструктуризации изменится деятельности компании и на территории Турции, где местное предприятие выпускает до 40 000 экземпляров транспортных средств в год. К слову, вышеперечисленные меры отечественного рынка не коснутся, ведь все машины, поставляемые в РФ, производятся в США.