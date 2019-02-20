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Honda закроет завод в Великобритании до 2021 года

Автоконцерн Honda заявил о старте реструктуризации своих производств из-за того, что компания хочет сделать упор на разработку электрокаров в связи с глобальными изменениями в автомобилестроении. Согласно концепции Electric Vision, бренд на 66% увеличит долю электрифицированных силовых агрегатов на европейских рынках уже в течение 6 лет.
Honda закроет завод в Великобритании до 2021 года

В компании планируют оптимизацию производства, а также его перераспределение в пользу стран с большим потенциалом потребительского спроса. Учитывая данные факторы, офис Honda в Великобритании заявил о скором закрытии предприятия компании в Суиндоне. На сегодняшний день на заводе производится не менее 150 000 авто, а количество работников составляет 3 500. На данный момент проводятся консультации с рабочими, которые рискуют попасть под сокращение.

Тем не менее, штаб-квартира Honda в Европе не переедет из «Туманного Альбиона». Из-за глобальной реструктуризации изменится деятельности компании и на территории Турции, где местное предприятие выпускает до 40 000 экземпляров транспортных средств в год. К слову, вышеперечисленные меры отечественного рынка не коснутся, ведь все машины, поставляемые в РФ, производятся в США.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:30

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