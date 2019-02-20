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Актер Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с супругой

Актер Эдди Редмэйн вышел в свет с супругой Ханной Бэгшоу, это произошло впервые за долгое время. Пара посетила закрытый ужин в главном магазине Alexander McQueen. Общественность с интересом восприняла стиль одежды артиста и его избранницы.
Актер Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с супругой

Популярный актер Эдди Редмэйн является одним из самых высокооплачиваемых в Великобритании, он стал известен благодаря участию в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». В дальнейшем артиста пригласили во франшизу «Фантастические твари». В ней Редмэйн сыграл роль Ньюта Скамандера, магозоолога. На вечеринке на госпоже Бэгшоу было кожаное платье, верхняя его часть выполнена в черном цвете, нижняя - в тёмно-зелёном. Супруга является PR-менеджером мужа, также она не часто появляется с ним в свете.

Многочисленные фанаты, изучив фотографию, размещенную в Instagram, пришли в восторг, отметив эксклюзивные наряды звёзд. Поклонники считают, что супруги идеально подходят друг другу. Недавно пара отметила пятилетие совместной жизни.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 03:30

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