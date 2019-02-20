Актер Эдди Редмэйн впервые за долгое время вышел в свет с супругой

Популярный актер Эдди Редмэйн является одним из самых высокооплачиваемых в Великобритании, он стал известен благодаря участию в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». В дальнейшем артиста пригласили во франшизу «Фантастические твари». В ней Редмэйн сыграл роль Ньюта Скамандера, магозоолога. На вечеринке на госпоже Бэгшоу было кожаное платье, верхняя его часть выполнена в черном цвете, нижняя - в тёмно-зелёном. Супруга является PR-менеджером мужа, также она не часто появляется с ним в свете.Многочисленные фанаты, изучив фотографию, размещенную в Instagram, пришли в восторг, отметив эксклюзивные наряды звёзд. Поклонники считают, что супруги идеально подходят друг другу. Недавно пара отметила пятилетие совместной жизни.