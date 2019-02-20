Влад Соколовский рассказал о своих чувствах в новой песне «Любовь не рассыпается»
Влад Соколовский рассказал своим поклонникам о чувствах в новом треке «Любовь не рассыпается». Почитатели музыканта восприняли новую работу кумира, как ответ на одну из последних композиций его экс-жены Риты Дакоты.
Певица не так давно презентовала песню под названием «Новые линии», в которой излила душу касательно тяжести разлуки с Владом Соколовским. Композиция обрела популярность, так как и подписчики пары волновались за них.
Премьера трека «Любовь не рассыпается» состоялась 19 февраля. Как признался бывший супруг Риты Дакоты, музыка помогла ему высказаться о наболевшем. Исполнитель уверен, что так многие артисты решают душевные проблемы: воспевая то, что вызвало переживания и волнения. Фанаты посчитали новую песню Соколовского ответом на недавнюю композицию Дакоты, которые якобы подобны общей темой, музыкальной частью и намеками на личную жизнь.
Певица не так давно презентовала песню под названием «Новые линии», в которой излила душу касательно тяжести разлуки с Владом Соколовским. Композиция обрела популярность, так как и подписчики пары волновались за них.
Премьера трека «Любовь не рассыпается» состоялась 19 февраля. Как признался бывший супруг Риты Дакоты, музыка помогла ему высказаться о наболевшем. Исполнитель уверен, что так многие артисты решают душевные проблемы: воспевая то, что вызвало переживания и волнения. Фанаты посчитали новую песню Соколовского ответом на недавнюю композицию Дакоты, которые якобы подобны общей темой, музыкальной частью и намеками на личную жизнь.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:30