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В Австралии фотограф полез в пасть акулы ради идеального снимка

В Австралии фотограф полез в пасть белой акуле, чтобы получить идеальное фото. Морской хищник едва не утащил экстремала в тот момент, когда он приблизил камеру.
В Австралии фотограф полез в пасть акулы ради идеального снимка

Инцидент отмечен недавно вблизи Нептуновых островов, когда 26-летний дайвер в компании друзей прогуливался на яхте. В какой-то момент из воды вынырнул гребень большой белой акулы, но фотографа это не напугало. Мужчина решил получить удачный кадр с использованием особенного подхода, поэтому максимально приблизил камеру к водной поверхности. Путешественник едва успел одернуть руку до того, как хищник его схватит.

По признаниям фотографа-экстремала, реальная встреча с акулой не сравнится даже с наиболее жуткими фильмами об этих морских жителях. В то же время дайвер подчеркивает, что человечеству следует заботиться об этих хищниках, а антропогенное воздействие на акул следует сократить до минимума.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 01:30

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