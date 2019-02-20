В Австралии фотограф полез в пасть акулы ради идеального снимка





Инцидент отмечен недавно вблизи Нептуновых островов, когда 26-летний дайвер в компании друзей прогуливался на яхте. В какой-то момент из воды вынырнул гребень большой белой акулы, но фотографа это не напугало. Мужчина решил получить удачный кадр с использованием особенного подхода, поэтому максимально приблизил камеру к водной поверхности. Путешественник едва успел одернуть руку до того, как хищник его схватит.По признаниям фотографа-экстремала, реальная встреча с акулой не сравнится даже с наиболее жуткими фильмами об этих морских жителях. В то же время дайвер подчеркивает, что человечеству следует заботиться об этих хищниках, а антропогенное воздействие на акул следует сократить до минимума.