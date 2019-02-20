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Журналистов НТВ и “России 1” отказались пускать в Молдавию

Журналистам отечественных каналов НТВ и “Россия 1” отказали во въезде на территорию Молдавии. Сведения об этом подтвердили в пресс-службе главы государства.
Журналистов НТВ и “России 1” отказались пускать в Молдавию

Как отмечается в сообщении, журналисты из РФ должны были встретиться для интервью с главой Молдавии Игорем Додоном. В администрации также подчеркнули, что такого рода действия против сотрудников СМИ из России “категорически осуждают”. Они воспринимаются, как новый вызов непосредственно со стороны властей по отношению к деловому партнеру государства в лице РФ.

Власти Молдавии далеко не первый раз мешают проезду на территорию страны журналистов из России. Как правило, представители погранслужбы свой отказ объясняют отсутствием возможности подтвердить озвученную цель визита.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 00:30

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