Журналистов НТВ и “России 1” отказались пускать в Молдавию





Как отмечается в сообщении, журналисты из РФ должны были встретиться для интервью с главой Молдавии Игорем Додоном. В администрации также подчеркнули, что такого рода действия против сотрудников СМИ из России “категорически осуждают”. Они воспринимаются, как новый вызов непосредственно со стороны властей по отношению к деловому партнеру государства в лице РФ.Власти Молдавии далеко не первый раз мешают проезду на территорию страны журналистов из России. Как правило, представители погранслужбы свой отказ объясняют отсутствием возможности подтвердить озвученную цель визита.