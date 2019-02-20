Журналистов НТВ и “России 1” отказались пускать в Молдавию
Журналистам отечественных каналов НТВ и “Россия 1” отказали во въезде на территорию Молдавии. Сведения об этом подтвердили в пресс-службе главы государства.
Как отмечается в сообщении, журналисты из РФ должны были встретиться для интервью с главой Молдавии Игорем Додоном. В администрации также подчеркнули, что такого рода действия против сотрудников СМИ из России “категорически осуждают”. Они воспринимаются, как новый вызов непосредственно со стороны властей по отношению к деловому партнеру государства в лице РФ.
Власти Молдавии далеко не первый раз мешают проезду на территорию страны журналистов из России. Как правило, представители погранслужбы свой отказ объясняют отсутствием возможности подтвердить озвученную цель визита.
Как отмечается в сообщении, журналисты из РФ должны были встретиться для интервью с главой Молдавии Игорем Додоном. В администрации также подчеркнули, что такого рода действия против сотрудников СМИ из России “категорически осуждают”. Они воспринимаются, как новый вызов непосредственно со стороны властей по отношению к деловому партнеру государства в лице РФ.
Власти Молдавии далеко не первый раз мешают проезду на территорию страны журналистов из России. Как правило, представители погранслужбы свой отказ объясняют отсутствием возможности подтвердить озвученную цель визита.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 00:30