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Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отдохнуть от королевских дел

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отдохнуть от королевских дел. Они устроили себе отпуск, чтобы провести время с детьми.

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отдохнуть от королевских дел

Герцог и герцогиня Кембриджские решили посвятить своим детям время, которого часто не хватало из-за королевских обязанностей. Сын супругов принц Джордж в свои четыре года уже учится в школе, а трехлетняя принцесса Шарлотта сейчас проходит обучение в детском саду. Маленький принц Луи, которому всего девять месяцев, тоже требует внимания от своих родителей. На время детских каникул королевская чета собирается отправиться в свою загородную резиденцию, которая находится в Норфолке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили отдохнуть от королевских дел

Кейт Миддлтон уже не раз говорила, что очень сожалеет о том, что не может посвящать все свое время наследникам. Недавно в одной из Лондонских школ она проводила встречу, на которой учила детей готовить пиццу. Герцогиня призналась, что принц Джордж и принцесса Шарлотта очень бы хотели оказаться сейчас вместе с мамой, но школьные занятия не позволяют это сделать.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:30

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