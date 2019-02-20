В музее Лондона покажут примитивное сиденье для туалета XII века





Артефакт внешне походит на дубовую доску с несколькими отверстиями. По предположениям ученых, такая конструкция служила своего рода сидением в 1100 году, а размещали ее прямиком над выгребной ямой вблизи одного из притоков Темзы. Важность экспоната в том, что он раскрывает подробности о быте британцев более чем 900 лет назад.Кейт Шамналл, куратор выставки, отметила, что ученым удалось узнать даже имена граждан, проживавших в доме, где было установлено указанное сидение. Первые приспособления, использовавшиеся в Средневековье для таких целей, археологи начали находить еще в 1980-х. Исследователи отмечают, что обнаруживать артефакты в годном для изучения виде позволяет то, что в почве на берегах рек Лондона крайне незначительное содержание кислорода.