Анна Седокова перепела хит участника «Песен» Владимира Мырзака «Холод собачий»





На шоу «Песни» приходят люди, пытающиеся доказать свой музыкальный талант исполнением всяческих композиций. Руководством проекта занимается лейбл Тимати Black Star и творческое объединение «Газгольдер» Басты. Особенно запомнился зрителям и судьям начинающий певец и копирайтер порносайтов Владимир Мырзак. Его композиция «Холод собачий» так понравилась поклонникам передачи, что в Сети начался флешмоб по исполнению песни с соответственным хештегом. Оценила трек и Анна Седокова, сделавшая его кавер-версию.Певец не прошел в следующий раунд шоу, но Седокова, вдохновленная его вступлением, просит судей вернуть Мырзака в программу. Надеется на возвращение в проект и сам исполнитель, польщенный тем, что его песня понравилась звездам.