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Анна Седокова перепела хит участника «Песен» Владимира Мырзака «Холод собачий»

Анна Седокова перепела хит участника «Песен» на ТНТ Владимира Мырзака, который получил большую популярность среди фанатов поп-музыки. Ставший известным трек называется «Холод собачий».
Анна Седокова перепела хит участника «Песен» Владимира Мырзака «Холод собачий»

На шоу «Песни» приходят люди, пытающиеся доказать свой музыкальный талант исполнением всяческих композиций. Руководством проекта занимается лейбл Тимати Black Star и творческое объединение «Газгольдер» Басты. Особенно запомнился зрителям и судьям начинающий певец и копирайтер порносайтов Владимир Мырзак. Его композиция «Холод собачий» так понравилась поклонникам передачи, что в Сети начался флешмоб по исполнению песни с соответственным хештегом. Оценила трек и Анна Седокова, сделавшая его кавер-версию.
Анна Седокова перепела хит участника «Песен» Владимира Мырзака «Холод собачий»

Певец не прошел в следующий раунд шоу, но Седокова, вдохновленная его вступлением, просит судей вернуть Мырзака в программу. Надеется на возвращение в проект и сам исполнитель, польщенный тем, что его песня понравилась звездам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Вчера, 23:30

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