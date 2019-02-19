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Суд признал законным приговор Цымбалюк-Романовской о слежке за Джигарханяном

Суд признал законным приговор, вынесенный Виталине Цымбалюк-Романовской по обвинению в слежке за Арменом Джигарханяном. Соответствующее заключение озвучил Останкинский суд Москвы.
Суд признал законным приговор Цымбалюк-Романовской о слежке за Джигарханяном

По причине нарушения закона РФ о неприкосновенности частной жизни осенью 2018 года Виталине-Цымбалюк вынесли приговор, признающий ее виновной. В связи с этим пианистку обязали понести наказание в виде 200 часов обязательных работ. Частично удовлетворен и иск Джигарханяна о моральной компенсации, бывшей супруге предстоит выплатить артисту 200 тысяч рублей.

Следствию удалось выяснить, что пианистка стала инициатором размещения в кабинете бывшего супруга видеокамер, о чем не проинформировала непосредственно Джигарханяна. Устройство для скрытой слежки вмонтировали в плинтус на потолке. Усугубило ситуацию то, что содержащая личную тайну запись впоследствии была показана на телевидении.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:59

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