Суд признал законным приговор Цымбалюк-Романовской о слежке за Джигарханяном





По причине нарушения закона РФ о неприкосновенности частной жизни осенью 2018 года Виталине-Цымбалюк вынесли приговор, признающий ее виновной. В связи с этим пианистку обязали понести наказание в виде 200 часов обязательных работ. Частично удовлетворен и иск Джигарханяна о моральной компенсации, бывшей супруге предстоит выплатить артисту 200 тысяч рублей.Следствию удалось выяснить, что пианистка стала инициатором размещения в кабинете бывшего супруга видеокамер, о чем не проинформировала непосредственно Джигарханяна. Устройство для скрытой слежки вмонтировали в плинтус на потолке. Усугубило ситуацию то, что содержащая личную тайну запись впоследствии была показана на телевидении.