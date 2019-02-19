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Алла Вебер поделилась воспоминаниями о домашней библиотеке Карла Лагерфельда

Модный-директор ЦУМа Алла Вебер решила поделиться воспоминаниями о домашней библиотеке скончавшегося в 85-летнем возрасте Карла Лагерфельда. С выдающимся модельером она была знакома лично.
Алла Вебер поделилась воспоминаниями о домашней библиотеке Карла Лагерфельда

После новости о смерти Лагерфельда пост звезде на своей странице в Instagram решила посвятить и Алла Вебер. По словам последней, с модельером она познакомилась еще в молодости, с тех пор им неоднократно приходилось сталкиваться на различных мероприятиях. Порядка 12 лет назад бизнес-леди даже посчастливилось побывать в квартире креативного директора Chanel в Париже, где больше всего ее впечатлила внушительная библиотека Лагерфельда, насчитывающая тысячи книг.

По мнению Аллы Вебер, вместе с модельером ушла целая эпоха. Ее он успел многому научить, а еще при общении с бизнес-леди не чувствовала разницы в возрасте, поскольку дизайнер всегда оставался молодым. Ее поражало, как за несколько минут он успевал создавать множество эскизов, а некоторые наброски до сих пор хранятся у Вебер.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30

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