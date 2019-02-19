СМИ рассказали о причинах недовольства звезд шоу “На самом деле” с Дмитрием Шепелевым
СМИ решили вспомнить, почему далеко не все знаменитости довольны шоу “На самом деле”, ведущим которого являлся Дмитрий Шепелев. Согласно рейтингам, проект на Первом канале является одним из наиболее скандальных.
В частности, подать в суд на шоу намерена Мария Максакова, обвиняющая создателей передачи во лжи. По мнению оперной певицы, Дмитрий Шепелев и его команда вторгаются в частную жизнь. Неоднократно ее жизнь и убийство бывшего супруга становились предметом обсуждений в студии, однако большинство представленных данных, по словам артистки, являются домыслами. Нелестно высказалась в адрес “На самом деле” мать Даны Борисовой, отметив, что на съемки ее заманили обманом, в эфире стараясь представить женщину не в лучшем свете. Сама телеведущая, впрочем, позже снова посещала программу, где жаловалась на избиения со стороны Данко.
Нередко для достижения целей используются командой Дмитрия Шепелева все способы. К примеру, затраты на приглашение звезды шоу Meet russians Мариники Смирновой возмутили даже продюсеров. Ведущий всегда радуется высоким рейтингам проекта, а на критические замечания поклонников реагирует достаточно резко.
В частности, подать в суд на шоу намерена Мария Максакова, обвиняющая создателей передачи во лжи. По мнению оперной певицы, Дмитрий Шепелев и его команда вторгаются в частную жизнь. Неоднократно ее жизнь и убийство бывшего супруга становились предметом обсуждений в студии, однако большинство представленных данных, по словам артистки, являются домыслами. Нелестно высказалась в адрес “На самом деле” мать Даны Борисовой, отметив, что на съемки ее заманили обманом, в эфире стараясь представить женщину не в лучшем свете. Сама телеведущая, впрочем, позже снова посещала программу, где жаловалась на избиения со стороны Данко.
Нередко для достижения целей используются командой Дмитрия Шепелева все способы. К примеру, затраты на приглашение звезды шоу Meet russians Мариники Смирновой возмутили даже продюсеров. Ведущий всегда радуется высоким рейтингам проекта, а на критические замечания поклонников реагирует достаточно резко.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Вчера, 23:00