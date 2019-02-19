АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

СМИ рассказали о причинах недовольства звезд шоу “На самом деле” с Дмитрием Шепелевым

СМИ решили вспомнить, почему далеко не все знаменитости довольны шоу “На самом деле”, ведущим которого являлся Дмитрий Шепелев. Согласно рейтингам, проект на Первом канале является одним из наиболее скандальных.
СМИ рассказали о причинах недовольства звезд шоу “На самом деле” с Дмитрием Шепелевым

В частности, подать в суд на шоу намерена Мария Максакова, обвиняющая создателей передачи во лжи. По мнению оперной певицы, Дмитрий Шепелев и его команда вторгаются в частную жизнь. Неоднократно ее жизнь и убийство бывшего супруга становились предметом обсуждений в студии, однако большинство представленных данных, по словам артистки, являются домыслами. Нелестно высказалась в адрес “На самом деле” мать Даны Борисовой, отметив, что на съемки ее заманили обманом, в эфире стараясь представить женщину не в лучшем свете. Сама телеведущая, впрочем, позже снова посещала программу, где жаловалась на избиения со стороны Данко.

Нередко для достижения целей используются командой Дмитрия Шепелева все способы. К примеру, затраты на приглашение звезды шоу Meet russians Мариники Смирновой возмутили даже продюсеров. Ведущий всегда радуется высоким рейтингам проекта, а на критические замечания поклонников реагирует достаточно резко.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ikea выпустила инновационную лодку для
Анна Седокова перепела хит участника
СМИ рассказали о причинах недовольства
Йоко Оно перевыпустит «Wedding Album» в
Родившая от Александра Головина
Алла Вебер поделилась воспоминаниями о
Стивен Спилберг снял фильм о своей
Татьяна Навка рассказала о совместном
Игорь Верник побывал на праздновании
Виктор Раков рассказал о своем романе с
Роза Сябитова призналась, что
Подписчики Instagram не узнали Нюшу
“Русская Анджелина Джоли” Галинка
Эксперт оценил офисный стиль героини
Врачи развеяли 5 мифов о здоровье
В Сан-Франциско показ российского
Сергей Безруков надел форму милиционера
Муза Chanel Диана Крюгер не успела
Глюкоза выразила соболезнования по
Эксперт охарактеризовал седан с
Суд признал законным приговор
Стала известна судьба марсохода
Genesis представил рестайлинговый
Российские физики приблизились к
Юлия Барановская с новой прической
Александр Васильев считает смерть
В Совфеде с иронией высказались о
В 92-летнем возрасте умерла
Удмуртская Республика и Промсвязьбанк
В Индонезии состоялась премьера
Просмотреть все новости