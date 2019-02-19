СМИ рассказали о причинах недовольства звезд шоу “На самом деле” с Дмитрием Шепелевым

В частности, подать в суд на шоу намерена Мария Максакова, обвиняющая создателей передачи во лжи. По мнению оперной певицы, Дмитрий Шепелев и его команда вторгаются в частную жизнь. Неоднократно ее жизнь и убийство бывшего супруга становились предметом обсуждений в студии, однако большинство представленных данных, по словам артистки, являются домыслами. Нелестно высказалась в адрес “На самом деле” мать Даны Борисовой, отметив, что на съемки ее заманили обманом, в эфире стараясь представить женщину не в лучшем свете. Сама телеведущая, впрочем, позже снова посещала программу, где жаловалась на избиения со стороны Данко.Нередко для достижения целей используются командой Дмитрия Шепелева все способы. К примеру, затраты на приглашение звезды шоу Meet russians Мариники Смирновой возмутили даже продюсеров. Ведущий всегда радуется высоким рейтингам проекта, а на критические замечания поклонников реагирует достаточно резко.