Считавшая себя девственницей китаянка родила ребенка





Шокирующий инцидент произошел в городе Гуйан. Молодая китаянка, страдающая от лишнего веса, обратилась в больницу из-за сильных болей в животе. После осмотра врачи сообщили, что у пациентки начались схватки, и в ближайшее время она родит ребенка. Когда девушку доставляли в родильное отделение, она пыталась сопротивляться, утверждая, что не может быть беременна, так как является девственницей. Она начала истерику и кричала, что врачи ошиблись во время обследования.В больнице предположили, что роженица могла забеременеть вследствие интимной близости в состоянии алкогольного опьянения. Она ответила категорично, сообщив, что ни разу не состояла в отношениях с мужчинами, а на спиртное у нее аллергия. Доктора успокоили роженицу, а через некоторое время ребенок появился на свет путем кесарева сечения.