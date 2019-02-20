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Считавшая себя девственницей китаянка родила ребенка

Жительница Китая внезапно для себя родила ребенка. 20-летняя девушка была уверена, что является девственницей.

Считавшая себя девственницей китаянка родила ребенка

Шокирующий инцидент произошел в городе Гуйан. Молодая китаянка, страдающая от лишнего веса, обратилась в больницу из-за сильных болей в животе. После осмотра врачи сообщили, что у пациентки начались схватки, и в ближайшее время она родит ребенка. Когда девушку доставляли в родильное отделение, она пыталась сопротивляться, утверждая, что не может быть беременна, так как является девственницей. Она начала истерику и кричала, что врачи ошиблись во время обследования.

В больнице предположили, что роженица могла забеременеть вследствие интимной близости в состоянии алкогольного опьянения. Она ответила категорично, сообщив, что ни разу не состояла в отношениях с мужчинами, а на спиртное у нее аллергия. Доктора успокоили роженицу, а через некоторое время ребенок появился на свет путем кесарева сечения.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:30

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