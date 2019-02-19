Йоко Оно перевыпустит «Wedding Album» в честь 50-летия свадьбы с Джоном Ленноном





Для Леннона и Оно «Wedding Album» стал третьим диском, который они записали совместно. Реализовывался он вместе со документами о бракосочетании пары: к пластинке прилагались рисунки молодых, фотоснимки и другие раритетные вещи, включая фотографию торта, приготовленного к свадьбе легендарного музыканта и его возлюбленной. Переиздание альбома появится на лимитированном виниле, цифровом формате и CD.Выпуском новинки занимается лейбл Secretly Canadian/Chimera Music. Релиз является частью общего проекта Йоко Оно, в ходе которого специалисты проведут ремастеринг и перевыпустят 11 записей азиатской знаменитости.Сегодня 86-летняя Йоко Оно продолжает работать художником, этой деятельностью она занималась еще до выхода замуж за Леннона. Певица ведет личный блог в Instagram, на который подписан полмиллиона человек, и время от времени выходит в свет с сыном своего покойного мужа.