АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Йоко Оно перевыпустит «Wedding Album» в честь 50-летия свадьбы с Джоном Ленноном

В марте выйдет переиздание пластинки «Wedding Album», записанного Джоном Ленноном и Йоко Оно в 1969 году. Диск приурочен к полувековому юбилею свадьбы двух звезд.

Йоко Оно перевыпустит «Wedding Album» в честь 50-летия свадьбы с Джоном Ленноном

Для Леннона и Оно «Wedding Album» стал третьим диском, который они записали совместно. Реализовывался он вместе со документами о бракосочетании пары: к пластинке прилагались рисунки молодых, фотоснимки и другие раритетные вещи, включая фотографию торта, приготовленного к свадьбе легендарного музыканта и его возлюбленной. Переиздание альбома появится на лимитированном виниле, цифровом формате и CD.

Выпуском новинки занимается лейбл Secretly Canadian/Chimera Music. Релиз является частью общего проекта Йоко Оно, в ходе которого специалисты проведут ремастеринг и перевыпустят 11 записей азиатской знаменитости.

Сегодня 86-летняя Йоко Оно продолжает работать художником, этой деятельностью она занималась еще до выхода замуж за Леннона. Певица ведет личный блог в Instagram, на который подписан полмиллиона человек, и время от времени выходит в свет с сыном своего покойного мужа.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Йоко Оно перевыпустит «Wedding Album» в
Родившая от Александра Головина
Алла Вебер поделилась воспоминаниями о
Стивен Спилберг снял фильм о своей
Татьяна Навка рассказала о совместном
Игорь Верник побывал на праздновании
Виктор Раков рассказал о своем романе с
Роза Сябитова призналась, что
Подписчики Instagram не узнали Нюшу
“Русская Анджелина Джоли” Галинка
Эксперт оценил офисный стиль героини
Врачи развеяли 5 мифов о здоровье
В Сан-Франциско показ российского
Сергей Безруков надел форму милиционера
Муза Chanel Диана Крюгер не успела
Глюкоза выразила соболезнования по
Эксперт охарактеризовал седан с
Суд признал законным приговор
Стала известна судьба марсохода
Genesis представил рестайлинговый
Российские физики приблизились к
Юлия Барановская с новой прической
Александр Васильев считает смерть
В Совфеде с иронией высказались о
В 92-летнем возрасте умерла
Удмуртская Республика и Промсвязьбанк
В Индонезии состоялась премьера
Иван Ургант посмеялся над ограблением
Citroen выпустила уникальный
Оптические иллюзии заставляют мозг
Просмотреть все новости