Российские ученые описали девять новых видов древних насекомых
Российские учёные сделали описание девяти новых видов древних крылатых насекомых (ручейников), они, предположительно, имеют одного предка. Специалисты исследовали коллекцию камней с отпечатками особей.
Камни собирали на Ставрополье в прошедшем столетии. Исследователи предположили, что предки ручейников обитали на Земле около 13 млн лет назад. Современные представители имеют много общего с их с древними насекомыми. Визуально они напоминают ночных бабочек, при этом не имеют яркой окраски. Ручейники ведут в основном водный образ жизни, откладывая яйца в ручьях, реках и озерах. В дальнейшем из них появляются личинки. Коллекция камней собрана в 1939 году. Работа проделана экспедицией палеонтологического института, сбор произведен в станице Темнолесской и Вишневой балке. В отложениях обнаружили около 3 тыс. насекомых. Среди них встретили водных жуков, древних стрекоз, клопов и ручейников.
Ученые сделали вывод, что в Ставрополье 13 млн лет назад вместе обитали девять видов древних насекомых. Причём, они имели изменения в рамках одной популяции. В современных условиях совместно проживают до пяти видов.
Камни собирали на Ставрополье в прошедшем столетии. Исследователи предположили, что предки ручейников обитали на Земле около 13 млн лет назад. Современные представители имеют много общего с их с древними насекомыми. Визуально они напоминают ночных бабочек, при этом не имеют яркой окраски. Ручейники ведут в основном водный образ жизни, откладывая яйца в ручьях, реках и озерах. В дальнейшем из них появляются личинки. Коллекция камней собрана в 1939 году. Работа проделана экспедицией палеонтологического института, сбор произведен в станице Темнолесской и Вишневой балке. В отложениях обнаружили около 3 тыс. насекомых. Среди них встретили водных жуков, древних стрекоз, клопов и ручейников.
Ученые сделали вывод, что в Ставрополье 13 млн лет назад вместе обитали девять видов древних насекомых. Причём, они имели изменения в рамках одной популяции. В современных условиях совместно проживают до пяти видов.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 08:00