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Родившая от Александра Головина Светлана Белогурова прошла проверку на детекторе лжи

Светлана Белогурова, заявляющая, что родила ребенка от Александра Головина, прошла проверку на детекторе лжи. Также она согласилась предоставить материалы для проведения ДНК-теста с целью установления отцовства актера.
Родившая от Александра Головина Светлана Белогурова прошла проверку на детекторе лжи

Роман между Белогуровой и Головиным имел место несколько лет назад, а накануне девушка подала против звезды “Кадетства” иск, обвинив его в неуплате алиментов. Танцовщица уверяет, что родила от актера дочь Оливию, но он ее не признает. Коллеги знаменитости считают, что экс-избранница обманывает Александра Головина, и на самом деле ребенок рожден от другого мужчины.

Накануне Белогурова согласилась посетить студию шоу “На самом деле”, где прошла проверку на полиграфе. Она отметила, что сперва актер не был против малыша, но затем потребовал от нее пойти на аборт. Первое время артист присылал средства на содержание дочери, однако в итоге перестал это делать. Детектор лжи показал, что экс-возлюбленная нарочно тянула с тем, чтобы сообщить Головину о беременности.
Родившая от Александра Головина Светлана Белогурова прошла проверку на детекторе лжи

Кроме того, оказалось, что в актера Белогурова избранница не была влюблена, она нарочно не предохранялась во время интима с ним, надеясь забеременеть от известной личности. К тому же, в период отношений с Головиным у мнимой жертвы были связи с другими мужчинами. Женщина покинула студию, обвинив полиграф в даче ложных сведений. ДНК-тест тоже дал странные результаты, поскольку якобы футболка Головина на самом деле содержала биологический материал другой особы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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