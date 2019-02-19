АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Удмуртская Республика и Промсвязьбанк договорились о сотрудничестве

Между Промсвязьбанком и Удмуртской Республикой официально заключено соглашение о сотрудничестве. Произошло это в рамках рабочей встречи, участниками которой стали глава региона Александр Бречалов и председатель финучреждения Петр Фрадков.

В рамках соглашения стороны договорились о развитии в Удмуртии банковской инфраструктуры, внедрении современных технологий в банковской сфере, а также выполнении программ, ориентированных на укрепление в республике безналичной формы расчетов, предполагающей использование банковских карт. Взаимодействие позволит расширить спектр и качество услуг, доступных для клиентов Промсвязьбанка.
Удмуртская Республика и Промсвязьбанк договорились о сотрудничестве

Во время рабочей встречи стороны успели обсудить реализацию совместными усилиями различных проектов, имеющих социально-значимую направленность, также затронута тема финансирования инвестиционных программ. Посредством привлечения Промсвязьбанка в республике будет поддерживаться средний и малый бизнес. Еще одним важным вопросом на повестке дня стало обсуждение инициативы открытия многофункционального сервисного центра Промсвязьбанка в Ижевске, он должен включать контакт-центр и бэк-офис, позволяющие сопровождать клиентские операции на всей территории РФ.

Когда соглашение было подписано сторонами, Петр Фрадков присоединился к официальному открытию регионального акселератора. Это предусматривает запуск в Удмуртии сразу трех программ, предоставляющих выгодные условия для предпринимателей. В перечень входят бизнес-акселератор, экспортный акселератор и ориентированный на сельхозпредприятия “Я-Фермер” акселератор.

“В Удмуртии Промсвязьбанк успешно работает уже 14 лет, за этот срок мы наладили прочные отношения со множеством предприятий, развивать эти связи планируется и в дальнейшем”, — подчеркнул Фрадков. Он также добавил, что Промсвязьбанк заинтересован в эффективном социально-экономическом развитии республики, со своей стороны финучреждение окажет необходимое содействие. В частности, появление в Ижевске нового сервисного центра откроет доступ к 400 новым рабочим местам.

Поддержал идею сотрудничества и Александр Бречалов, который считает Промсвязьбанк одним из ведущих банков для региона. У сторон имеются четкие перспективы совместной реализации потенциально выгодных и значимых проектов. Удмуртия, со своей стороны, заинтересована в укреплении взаимодействия с финучреждением, что также позволит расширить кредитный портфель.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские физики приблизились к
Юлия Барановская с новой прической
Александр Васильев считает смерть
В Совфеде с иронией высказались о
В 92-летнем возрасте умерла
Удмуртская Республика и Промсвязьбанк
В Индонезии состоялась премьера
Иван Ургант посмеялся над ограблением
Citroen выпустила уникальный
Оптические иллюзии заставляют мозг
В Курганской области следователи
В возрасте 86 лет скончался режиссер
Ляйсан Утяшева рассказала о главных
Карина Андоленко не представляла свою
Американец научился останавливать НЛО
Мощнейшая версия Xiaomi Mi 9 показала
Анна Нетребко не будет возражать, если
Ребёнок Меган Маркл и принца Гарри
На «АвтоВАЗе» улучшают мотор моделей
Россиянка из Челябинской области
Алекс Родригез показал танцующую на
Алена Свиридова рассказала о встрече с
Яна Кошкина посетила премьеру
Эксперты назвали самые популярные в РФ
Анна Нетребко рассказала о запрете для
Ким Кардашьян обвинили в сговоре с
Доминик Джокер сделал предложение своей
Специалисты рассказали, как медитация
Обнаженные Синди Кроуфорд и Кэролин
Похищение экстрасенсов пришельцами
Просмотреть все новости