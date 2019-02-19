Удмуртская Республика и Промсвязьбанк договорились о сотрудничестве





В рамках соглашения стороны договорились о развитии в Удмуртии банковской инфраструктуры, внедрении современных технологий в банковской сфере, а также выполнении программ, ориентированных на укрепление в республике безналичной формы расчетов, предполагающей использование банковских карт. Взаимодействие позволит расширить спектр и качество услуг, доступных для клиентов Промсвязьбанка.Во время рабочей встречи стороны успели обсудить реализацию совместными усилиями различных проектов, имеющих социально-значимую направленность, также затронута тема финансирования инвестиционных программ. Посредством привлечения Промсвязьбанка в республике будет поддерживаться средний и малый бизнес. Еще одним важным вопросом на повестке дня стало обсуждение инициативы открытия многофункционального сервисного центра Промсвязьбанка в Ижевске, он должен включать контакт-центр и бэк-офис, позволяющие сопровождать клиентские операции на всей территории РФ.Когда соглашение было подписано сторонами, Петр Фрадков присоединился к официальному открытию регионального акселератора. Это предусматривает запуск в Удмуртии сразу трех программ, предоставляющих выгодные условия для предпринимателей. В перечень входят бизнес-акселератор, экспортный акселератор и ориентированный на сельхозпредприятия “Я-Фермер” акселератор.“В Удмуртии Промсвязьбанк успешно работает уже 14 лет, за этот срок мы наладили прочные отношения со множеством предприятий, развивать эти связи планируется и в дальнейшем”, — подчеркнул Фрадков. Он также добавил, что Промсвязьбанк заинтересован в эффективном социально-экономическом развитии республики, со своей стороны финучреждение окажет необходимое содействие. В частности, появление в Ижевске нового сервисного центра откроет доступ к 400 новым рабочим местам.Поддержал идею сотрудничества и Александр Бречалов, который считает Промсвязьбанк одним из ведущих банков для региона. У сторон имеются четкие перспективы совместной реализации потенциально выгодных и значимых проектов. Удмуртия, со своей стороны, заинтересована в укреплении взаимодействия с финучреждением, что также позволит расширить кредитный портфель.