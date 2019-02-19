Игорь Верник побывал на праздновании 70-летия Ирины Муравьевой

Юбилей Ирина Муравьева отметила 8 февраля, однако празднование дня рождения проходило несколько позже. Присутствовали на мероприятии только близкие друзья актрисы, в числе которых были и некоторые знаменитости. Среди тех, кто не смог пропустить праздник коллеги, оказались Игорь Верник, Екатерина Стриженова, также заметили на вечеринке Олега Газманова, Аллу Пугачеву в сопровождении Максима Галкина, Надежду Бабкину и других.Игорь Верник на 70-летии Ирины Муравьевой присутствовал в паре со своим братом Вадимом. В собственном микроблоге отечественный актер написал, что каждый раз, когда ему выпадает возможность провести время в компании талантливой актрисы, главной эмоцией, которую испытывает Верник, оказывается восхищение.