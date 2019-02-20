Гинеколог рассказала о опасности поздних родов





Эксперт в области гинекологии Марина Комаровская считает, что каждая женщина должна задуматься о всех возможных последствиях, прежде чем планировать позднее материнство. Врач сообщает, что есть множество причин, почему женщины решаются на это, однако все они заключаются, в основном, в желании достичь поставленной цели, не думая о рисках.Гинеколог заявляет, что выносить здорового ребенка гораздо труднее старшим женщинам, организм уже изношен, и не готов к такому стрессу. Здесь увеличивается риск врожденных патологий у малыша.Поздние роды отнимают у женщины очень много сил, а количество времени, которое ей понадобится для восстановления, увеличивается в несколько раз. Беременность даже у молодых девушек может вызвать обострение хронических заболеваний, но для старших представительниц этот риск является практически стопроцентным, так как к сорока годам таких болезней может быть приличное количество.Марина Комаровская утверждает, что слушать свой организм непременно стоит, однако обследовать его лучше медицинского работника вряд ли получится.