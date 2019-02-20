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Гинеколог рассказала о опасности поздних родов

Женщины, которые решаются на беременность после 40 лет, подвергают себя и ребенка риску. Врач-гинеколог рассказала, чем опасны поздние роды.

Гинеколог рассказала о опасности поздних родов

Эксперт в области гинекологии Марина Комаровская считает, что каждая женщина должна задуматься о всех возможных последствиях, прежде чем планировать позднее материнство. Врач сообщает, что есть множество причин, почему женщины решаются на это, однако все они заключаются, в основном, в желании достичь поставленной цели, не думая о рисках.

Гинеколог заявляет, что выносить здорового ребенка гораздо труднее старшим женщинам, организм уже изношен, и не готов к такому стрессу. Здесь увеличивается риск врожденных патологий у малыша.

Поздние роды отнимают у женщины очень много сил, а количество времени, которое ей понадобится для восстановления, увеличивается в несколько раз. Беременность даже у молодых девушек может вызвать обострение хронических заболеваний, но для старших представительниц этот риск является практически стопроцентным, так как к сорока годам таких болезней может быть приличное количество.

Марина Комаровская утверждает, что слушать свой организм непременно стоит, однако обследовать его лучше медицинского работника вряд ли получится.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 06:00

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