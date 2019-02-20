Корпус смартфона iPhone 11 будет сделан из матового стекла
Корпорация Apple работает над созданием следующего смартфона, им является iPhone 11, корпус гаджета выполнят полностью из матового стекла. Данное решение станет отличительной чертой новинки.
Эксперты считают, что iPhone 11 станет выделяться среди своих предшественников необычным дизайнерским решением. Потенциальные покупатели, включая многочисленных поклонников известного бренда, заметят отличия, причём не только визуальные, но и тактильные. Согласно информации источника, корпус перспективного мобильного устройства будет очень удобным на ощупь, он не станет скользить в руках. К тому же, благодаря новому покрытию корпус девайса «яблочной» корпорации будет меньше пачкаться. Специалисты отмечают, что подобное решение применили ранее в смартфоне Pixel 3, созданном в Google. Тогда стеклянной была лишь отдельная часть устройства. В Apple решили сделать корпус полностью из такого материала.
Вместе с тем эксперты указывают, что небольшим недостатком, предположительно, станет возможное появление на панелях царапин и потёртостей. Желающим приобрести очередное высокотехнологичное устройство рекомендовано внимательно отнестись к данному аспекту.
Эксперты считают, что iPhone 11 станет выделяться среди своих предшественников необычным дизайнерским решением. Потенциальные покупатели, включая многочисленных поклонников известного бренда, заметят отличия, причём не только визуальные, но и тактильные. Согласно информации источника, корпус перспективного мобильного устройства будет очень удобным на ощупь, он не станет скользить в руках. К тому же, благодаря новому покрытию корпус девайса «яблочной» корпорации будет меньше пачкаться. Специалисты отмечают, что подобное решение применили ранее в смартфоне Pixel 3, созданном в Google. Тогда стеклянной была лишь отдельная часть устройства. В Apple решили сделать корпус полностью из такого материала.
Вместе с тем эксперты указывают, что небольшим недостатком, предположительно, станет возможное появление на панелях царапин и потёртостей. Желающим приобрести очередное высокотехнологичное устройство рекомендовано внимательно отнестись к данному аспекту.
Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 05:00