АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Корпус смартфона iPhone 11 будет сделан из матового стекла

Корпорация Apple работает над созданием следующего смартфона, им является iPhone 11, корпус гаджета выполнят полностью из матового стекла. Данное решение станет отличительной чертой новинки.
Корпус смартфона iPhone 11 будет сделан из матового стекла

Эксперты считают, что iPhone 11 станет выделяться среди своих предшественников необычным дизайнерским решением. Потенциальные покупатели, включая многочисленных поклонников известного бренда, заметят отличия, причём не только визуальные, но и тактильные. Согласно информации источника, корпус перспективного мобильного устройства будет очень удобным на ощупь, он не станет скользить в руках. К тому же, благодаря новому покрытию корпус девайса «яблочной» корпорации будет меньше пачкаться. Специалисты отмечают, что подобное решение применили ранее в смартфоне Pixel 3, созданном в Google. Тогда стеклянной была лишь отдельная часть устройства. В Apple решили сделать корпус полностью из такого материала.

Вместе с тем эксперты указывают, что небольшим недостатком, предположительно, станет возможное появление на панелях царапин и потёртостей. Желающим приобрести очередное высокотехнологичное устройство рекомендовано внимательно отнестись к данному аспекту.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Синди Кроуфорд состоит в
Гинеколог рассказала о опасности
Считавшая себя девственницей китаянка
Корпус смартфона iPhone 11 будет сделан
Влад Соколовский рассказал о своих
Жители США были напуганы жуткими
Актер Эдди Редмэйн впервые за долгое
В Сети показали УАЗ «Хантер» с тюнингом
Honda закроет завод в Великобритании до
Ученые раскрыли механизм расщепления
В Австралии фотограф полез в пасть
Шотландский медик рассказал о важности
Журналистов НТВ и “России 1” отказались
Ikea выпустила инновационную лодку для
Анна Седокова перепела хит участника
СМИ рассказали о причинах недовольства
Йоко Оно перевыпустит «Wedding Album» в
Родившая от Александра Головина
Алла Вебер поделилась воспоминаниями о
Стивен Спилберг снял фильм о своей
Татьяна Навка рассказала о совместном
Игорь Верник побывал на праздновании
Виктор Раков рассказал о своем романе с
Роза Сябитова призналась, что
Подписчики Instagram не узнали Нюшу
“Русская Анджелина Джоли” Галинка
Эксперт оценил офисный стиль героини
Врачи развеяли 5 мифов о здоровье
В Сан-Франциско показ российского
Сергей Безруков надел форму милиционера
Просмотреть все новости