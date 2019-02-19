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Виктор Раков рассказал о своем романе с Еленой Яковлевой в программе “Судьба человека”

Виктор Раков посетил студию программы “Судьба человека”, где откровенно рассказал о своем романе с Еленой Яковлевой. По словам актера, романтические отношения с коллегой у него были в студенческие годы.
Виктор Раков рассказал о своем романе с Еленой Яковлевой в программе “Судьба человека”

По словам Виктора Ракова, с актрисой он встречался в период своей учебы в ГИТИСе. Внимание актера Елена Яковлева привлекла сразу, он покорил ее только благодаря своей настойчивости, но отношения не были продолжительными. Уже на втором курсе пара рассталась, в тот период будущая знаменитость была полнее, лишь со временем решив похудеть. Раков в “Судьбе человека” вспомнил, что себя Елена Яковлева называла родственницей советской знаменитости Юрия Яковлева, хотя это не соответствовало действительности.
Виктор Раков рассказал о своем романе с Еленой Яковлевой в программе “Судьба человека”

Спустя непродолжительное время после расставания с коллегой актер женился на другой девушке, пока Яковлева связала себя узами брака с Сергеем Юлиным, с которым прожила вместе недолго. Настоящей любовью для актрисы стал, по мнению Виктора Ракова, Валерий Шальных. Артист признается, что с бывшей он не раз сталкивался по работе, но отношения они сохранили дружеские, а обиды друг на друга никто из них не таил.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:56

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