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Подписчики Instagram не узнали Нюшу после изменения прически

Нюша изменила прическу, сделав укладку и покрасив волосы, но многие фанаты не узнали ее в новом образе. Снимок с измененной внешностью певица обнародовала в Instagram.
Подписчики Instagram не узнали Нюшу после изменения прически

Нюша решилась на перемены в собственной внешности и решила сделать другой прическу. Судя по недавно опубликованной фотографии в личном Instagram-аккаунте, российская знаменитость перекрасилась в более светлый оттенок и сделала стильную укладку, что в конечном счете завело ее почитателей «в тупик».

Многие фолловеры одобрительно отозвались о новой прическе Нюши, при этом большая часть поклонников не сразу узнала кумира на снимке. «Совершенно другая», написал один из комментаторов, другой отметил, что певица сама на себя не похожа на изображении. Некоторые заподозрили Нюшу в чрезмерном фотошопе: якобы у нее имеется родинка на лице, но после ретуши кадра она пропала.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:51

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