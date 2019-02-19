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В Курганской области следователи заинтересовались школьным обедом из «доисторического животного»

В одном из районов Курганской области правоохранители проводят проверку по факту возможного некачественного питания учащихся одной из местных школ. Интернет-пользователи прозвали блюдо, которое употребляли школьники, «супом из доисторического животного».
В Курганской области следователи заинтересовались школьным обедом из «доисторического животного»

В региональном управлении СК РФ уже отметили, что вскоре состоится проверка по факту данного инцидента, и станет известно, действительно ли ученики были накормлены продукцией, которая не соответствует требованиям безопасности. Уточняется, что накануне в меню школьников был суп с тушенкой и мясными субпродуктами. В следственной проверке примут участие и представители Роспотребнадзора.

В результате произошедшего, в областном департаменте образования призвали руководителя региона начать проверку питания детей в школах.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:52

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