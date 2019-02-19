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Эксперт оценил офисный стиль героини Юлии Меньшовой из сериала “Между нами, девочками”

Модный блогер Лилиана Мамотина и портал Teleprogramma оценили офисный стиль героини Юлии Меньшовой в сериале “Между нами, девочками”. Второй сезон многосерийной ленты о Елене Сайко недавно подошел к концу.
Эксперт оценил офисный стиль героини Юлии Меньшовой из сериала “Между нами, девочками”

Эксперт отметила, что Юлия Меньшова в сериале обычно использует несколько ключевых стилей, первый из которых является офисным. Героиня многие годы проводит в офисе, успев найти собственный дресс-код. Обычно это однотонные вещи, а фигура подчеркивается посредством отдельных элементов, например, ремешка в области талии. Однако в то же время Елена Сайко часто предпочитает и менее строгие наряды, например, нежные платья. Речь не идет о дизайнерских нарядах, но даже в образах из масс-маркета, уверена Мамотина, героиня не уступает Кэрри Брэдшоу из “Секса в большом городе”.

В отдельных ситуациях персонаж Меньшовой кажется не просто офисным сотрудником, а походит на бизнес-леди благодаря элегантным элементам. Стиль героини “мечется” между офисными блузками и более строгими рубашками, но эксперт уверена, что создатели “Между нами, девочками” приложили максимум усилий, чтобы через гардероб отразить характер Сайко.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:42

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