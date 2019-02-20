Ikea выпустила инновационную лодку для очистки рек от мусора
Компания Ikea выпустила лодку для очистки рек, которая работает на дистанционном управлении. Новинка называется Good Ship IKEA.
Конструкторы создали инновацию на платформе игрушки для ванной SMAKRYP, но при этом их разработка обладает более внушительным функционалом. Лодка от Ikea применяет в своей работе особый механизм, при помощи которого собирает до двух десятков килограммов отходов в реке. Это говорит о том, что даже небольшая когорта подобных плавающих устройств могла бы содержать водоем в относительной чистоте. Авторы сообщили, что во время управления оператору открывается «вид от первого лица» благодаря внедренной в лодку камере.
Сейчас лодка Ikea используется в юго-восточной части Лондона в месте впадения Рейвнсборна в Темзу. После этого все устройства разработчик намерен передать благотворительному фонду Hubbub.
Конструкторы создали инновацию на платформе игрушки для ванной SMAKRYP, но при этом их разработка обладает более внушительным функционалом. Лодка от Ikea применяет в своей работе особый механизм, при помощи которого собирает до двух десятков килограммов отходов в реке. Это говорит о том, что даже небольшая когорта подобных плавающих устройств могла бы содержать водоем в относительной чистоте. Авторы сообщили, что во время управления оператору открывается «вид от первого лица» благодаря внедренной в лодку камере.
Сейчас лодка Ikea используется в юго-восточной части Лондона в месте впадения Рейвнсборна в Темзу. После этого все устройства разработчик намерен передать благотворительному фонду Hubbub.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:00