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В Сети показали УАЗ «Хантер» с тюнингом для офф-роуда

Один из российских блогеров сделал обзор доработанного УАЗа модели «Хантер», в нём принял участие и владелец автомобиля. Внедорожник получил тюнинг для оффроуда, фото машины показали в Сети.
В Сети показали УАЗ «Хантер» с тюнингом для офф-роуда

Россиянин, владеющий автомобилем, рассказал об осуществленных изменениях. Машину выпустили в 2003 году, владелец стал усовершенствовать её. Вначале он пересмотрел ведущие мосты, заменив их «начинку», это же коснулось и редукторов. В переработанной версии машина получила увеличенный клиренс и улучшенную подвеску. На внедорожник установили колёса большего размера, на кузове закрепили лестницу. Вместе с тем владелец машины усилил передний бампер. Это было необходимо, чтобы оборудовать машину лебедкой. Отечественный автомобиль получил дополнительное световое оснащение, фаркоп доработали.

На внедорожник установили дисковые тормоза от модели «Патриот». Блогер считает, что в доработанном варианте автомобиль «Хантер», относящийся к сегменту SUV, идеально подходит для активного отдыха.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 03:00

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