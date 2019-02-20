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Ученые раскрыли механизм расщепления водорода для производства электроэнергии

Ученым в ходе исследований удалось раскрыть механизм расщепления водорода, который требуется с целью производства энергии. Проводилась соответствующая работа сотрудниками Центра молекулярного электрокатализа PNNL.
Ученые раскрыли механизм расщепления водорода для производства электроэнергии

В рамках исследования ученые изучили созданный на основе железа парамагнитный комплекс, благодаря чему им впервые удалось дать объяснение процессу перенесения атомов вещества. Сложность наблюдения за дигидрогенными элементами заключается в том, что к ним недопустимо применять стандартный метод ядерной спектроскопии. Рассматривая процесс расщепления водорода, авторы проекта решили объединить вместе спектроскопические, вычислительные, а также кинетические данные. Оказалась, что реакция комплекса железа стартует с молекулы H2, имеющей связь непосредственно с металлом. В ряде каталитических процессов имеются ведущие промежуточные соединения, играющие значимую роль при преобразовании энергии.

Ученые выражают надежду на то, что полученные по итогам экспериментов данные в дальнейшем предоставят возможность использовать водород, как один из эффективных источников топлива.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00

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