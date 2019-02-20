Шотландский медик рассказал о важности грудного вскармливания для ребенка и матери





Медицинский специалист сообщил на Конгрессе педиатров, состоявшемся в Москве, что в последнее время наблюдается очень печальная статистика во многих странах, связанная с массовым переходом матерей на искусственное вскармливание. В некоторых моментах переход вызван определенными рекомендациями врачей. В Южной Европе всего 25% родительниц кормят малыша грудным молоком, пока ему не исполнится полгода. В городах России этот показатель равен 40%. Лучшие показатели в странах Скандинавии – 80% матерей вскармливают своих отпрысков на протяжении шести месяцев только грудью.По мнению доктора Форсиша, грудное молоко – единственный продукт питания для ребенка. Он должен получать его до полугодовалого возраста, а затем, на протяжении года мамам нужно постепенно вводить первый прикорм. Искусственные смеси, потребляемые малышом с первых дней могут негативно повлиять на состояние здоровья ребенка и даже на продолжительность его жизни, сделал вывод педиатр.