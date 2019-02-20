АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Шотландский медик рассказал о важности грудного вскармливания для ребенка и матери

Стюарт Форсиш, профессор Университета Данди и врач-педиатр рассказал, что многие мамы отказываются от грудного вскармливания, отдавая предпочтение смесям. По мнению шотландского медика, это большая ошибка, так как кормление грудью является очень важным процессом, необходимым для здоровья матери и ребенка.

Шотландский медик рассказал о важности грудного вскармливания для ребенка и матери

Медицинский специалист сообщил на Конгрессе педиатров, состоявшемся в Москве, что в последнее время наблюдается очень печальная статистика во многих странах, связанная с массовым переходом матерей на искусственное вскармливание. В некоторых моментах переход вызван определенными рекомендациями врачей. В Южной Европе всего 25% родительниц кормят малыша грудным молоком, пока ему не исполнится полгода. В городах России этот показатель равен 40%. Лучшие показатели в странах Скандинавии – 80% матерей вскармливают своих отпрысков на протяжении шести месяцев только грудью.

По мнению доктора Форсиша, грудное молоко – единственный продукт питания для ребенка. Он должен получать его до полугодовалого возраста, а затем, на протяжении года мамам нужно постепенно вводить первый прикорм. Искусственные смеси, потребляемые малышом с первых дней могут негативно повлиять на состояние здоровья ребенка и даже на продолжительность его жизни, сделал вывод педиатр.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Австралии фотограф полез в пасть
Шотландский медик рассказал о важности
Журналистов НТВ и “России 1” отказались
Ikea выпустила инновационную лодку для
Анна Седокова перепела хит участника
СМИ рассказали о причинах недовольства
Йоко Оно перевыпустит «Wedding Album» в
Родившая от Александра Головина
Алла Вебер поделилась воспоминаниями о
Стивен Спилберг снял фильм о своей
Татьяна Навка рассказала о совместном
Игорь Верник побывал на праздновании
Виктор Раков рассказал о своем романе с
Роза Сябитова призналась, что
Подписчики Instagram не узнали Нюшу
“Русская Анджелина Джоли” Галинка
Эксперт оценил офисный стиль героини
Врачи развеяли 5 мифов о здоровье
В Сан-Франциско показ российского
Сергей Безруков надел форму милиционера
Муза Chanel Диана Крюгер не успела
Глюкоза выразила соболезнования по
Эксперт охарактеризовал седан с
Суд признал законным приговор
Стала известна судьба марсохода
Genesis представил рестайлинговый
Российские физики приблизились к
Юлия Барановская с новой прической
Александр Васильев считает смерть
В Совфеде с иронией высказались о
Просмотреть все новости