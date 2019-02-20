Шотландский медик рассказал о важности грудного вскармливания для ребенка и матери
Стюарт Форсиш, профессор Университета Данди и врач-педиатр рассказал, что многие мамы отказываются от грудного вскармливания, отдавая предпочтение смесям. По мнению шотландского медика, это большая ошибка, так как кормление грудью является очень важным процессом, необходимым для здоровья матери и ребенка.
Медицинский специалист сообщил на Конгрессе педиатров, состоявшемся в Москве, что в последнее время наблюдается очень печальная статистика во многих странах, связанная с массовым переходом матерей на искусственное вскармливание. В некоторых моментах переход вызван определенными рекомендациями врачей. В Южной Европе всего 25% родительниц кормят малыша грудным молоком, пока ему не исполнится полгода. В городах России этот показатель равен 40%. Лучшие показатели в странах Скандинавии – 80% матерей вскармливают своих отпрысков на протяжении шести месяцев только грудью.
По мнению доктора Форсиша, грудное молоко – единственный продукт питания для ребенка. Он должен получать его до полугодовалого возраста, а затем, на протяжении года мамам нужно постепенно вводить первый прикорм. Искусственные смеси, потребляемые малышом с первых дней могут негативно повлиять на состояние здоровья ребенка и даже на продолжительность его жизни, сделал вывод педиатр.
Медицинский специалист сообщил на Конгрессе педиатров, состоявшемся в Москве, что в последнее время наблюдается очень печальная статистика во многих странах, связанная с массовым переходом матерей на искусственное вскармливание. В некоторых моментах переход вызван определенными рекомендациями врачей. В Южной Европе всего 25% родительниц кормят малыша грудным молоком, пока ему не исполнится полгода. В городах России этот показатель равен 40%. Лучшие показатели в странах Скандинавии – 80% матерей вскармливают своих отпрысков на протяжении шести месяцев только грудью.
По мнению доктора Форсиша, грудное молоко – единственный продукт питания для ребенка. Он должен получать его до полугодовалого возраста, а затем, на протяжении года мамам нужно постепенно вводить первый прикорм. Искусственные смеси, потребляемые малышом с первых дней могут негативно повлиять на состояние здоровья ребенка и даже на продолжительность его жизни, сделал вывод педиатр.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 01:00