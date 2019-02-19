В Сан-Франциско показ российского фильма “Т-34” отменен из-за угроз радикалов





Устроить показ фильма, режиссером которого выступил Алексей Сидоров, планировал владелец одного из работающих в Сан-Франциско частных кинотеатров. В преддверии премьеры ему начали поступать звонки от имеющих радикальные взгляды личностей, которые содержали угрозы. По их убеждениям, демонстрация ленты “Т-34” недопустима по причине наличия в ней “российской пропаганды”. При этом звонящие признаются, что сами кинокартину не смотрели, но трейлера было достаточно для соответствующих заключений.Александр Беляков, являющийся сотрудником обеспечивающей прокат “Т-34” в Северной Америке группы “Киносфера”, считает, что против ленты выступили только по той причине, что она снималась в России. Схожие проблемы наблюдались также в Бостоне, но там недоброжелателям не удалось добиться отмены демонстрации фильма зрителям.