Сергей Безруков надел форму милиционера для съемок «Энергичных людей»

В январе Безруков приступил к репетициям спектакля «Энергичные люди». В социальной сети артист сообщил подписчикам, что авторам проекта пришлось снять небольшое кино для спектакля, а ему надеть форму сотрудника милиции времен СССР. По словам актера, предстоящее действо окажется ярким и фееричным, а милиция появится в финальной части творческой работы.Фанаты Сергея Безрукова остались в восторге от увиденного. По их мнению, кинозвезда является настоящим талантом, играя таким образом, что зрители в театрах приходят в экстаз от его стараний. Касательно презентации «Энергичных людей» подписчики пожелали актеру аншлага и удачной премьеры.