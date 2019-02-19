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Сергей Безруков надел форму милиционера для съемок «Энергичных людей»

Сергей Безруков применил милицейскую форму для короткометражного кино, снятого в рамках спектакля по книге «Энергичные люди» Василия Шукшина. В новом образе актер предстал перед зрителями в Instagram.
Сергей Безруков надел форму милиционера для съемок «Энергичных людей»

В январе Безруков приступил к репетициям спектакля «Энергичные люди». В социальной сети артист сообщил подписчикам, что авторам проекта пришлось снять небольшое кино для спектакля, а ему надеть форму сотрудника милиции времен СССР. По словам актера, предстоящее действо окажется ярким и фееричным, а милиция появится в финальной части творческой работы.

Фанаты Сергея Безрукова остались в восторге от увиденного. По их мнению, кинозвезда является настоящим талантом, играя таким образом, что зрители в театрах приходят в экстаз от его стараний. Касательно презентации «Энергичных людей» подписчики пожелали актеру аншлага и удачной премьеры.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:22

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