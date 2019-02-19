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Врачи развеяли 5 мифов о здоровье пожилых людей

Врачи решили развеять главные мифы, касающиеся здоровья людей преклонного возраста. К примеру, многие медики считают повышение давления с возрастом обыденным явлением.
Врачи развеяли 5 мифов о здоровье пожилых людей

Тем не менее, это ошибочный тезис, ведь давление, превышающее отметку в 130/80 уже можно считать поводом для похода в больницу. Проблемы с давлением могут свидетельствовать об атеросклерозе и других недугах. Специалисты не согласны и с тем, что в старости мозговая активность стремительно уменьшается. Отмечается, что немало научных открытий во все времена сделаны именно зрелыми учеными. Снижение способности к обучению не будет наблюдаться у людей, всю жизнь тренирующих мозг. Еще одним мифом является то, что пожилым людям нужно делать в день по 10 000 шагов, однако это слишком много – хватит и 5-6 тысяч.

Несмотря на то, что высокие нагрузки на здоровье людей преклонного возраста вредным, им всё же следует заниматься спортом, пусть и в умеренном темпе. Последним мифом является якобы слабый иммунитет. На самом деле это не так, ведь к пожилому возрасту люди успевают переболеть немалым количеством недугов, и их иммунная система готова к любым вызовам.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:36

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