Муза Chanel Диана Крюгер не успела познакомить дочку с Лагерфельдом

После известия о смерти известного модельера звезды, которые знали его лично, выразили свои соболезнования, а некоторые до сих пор не могут поверить в случившееся. Диана Крюгер только приехала в Париж, чтобы встретиться со своим другом и наставником, а также познакомить со своей 4-месячной дочкой, но не успела, известие застало ее врасплох. Знаменитость посвятила Карлу Лагерфельду пост на своей странице в социальной сети, в котором описала свои эмоции от случившегося, заявив, что ее сердце разбито.Виктория Бекхэм и Белла Хадид, которые знали кутюрье лично, также выразили искренние соболезнования родным и близким Лагерфельда. Они заявили, что мир потерял настоящего гения и просто замечательного человека во всех смыслах.