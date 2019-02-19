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Глюкоза выразила соболезнования по поводу смерти Карла Лагерфельда

Глюкоза выразила в Instagram соболезнования по поводу смерти знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда. Певица особенно ценила его за создание культа женственности.
Глюкоза выразила соболезнования по поводу смерти Карла Лагерфельда

Наталья Чистякова прокомментировала смерть Лагерфельда на 85-м году жизни. Певица привела цитату модельера, которую считает мудрой и актуальной.
"Забудьте о прошлом. Ностальгия говорит о том, что время ваше закончилось. Нужно самим подстраиваться под реалии настоящего, раз уж оно не спешит подстраиваться под нас", - говорил Лагерфельд.

Также исполнительница, которая уделяет много внимания своей внешности и привлекательности, похвалила кутюрье за вклад в женскую красоту и её популяризацию.

"Мы всегда будем помнить, Карл! Благодарим за женственность, что ты возвёл в культ", - пишет Глюкоза.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:07

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