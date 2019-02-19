Глюкоза выразила соболезнования по поводу смерти Карла Лагерфельда

"Забудьте о прошлом. Ностальгия говорит о том, что время ваше закончилось. Нужно самим подстраиваться под реалии настоящего, раз уж оно не спешит подстраиваться под нас", - говорил Лагерфельд.

"Мы всегда будем помнить, Карл! Благодарим за женственность, что ты возвёл в культ", - пишет Глюкоза.

Наталья Чистякова прокомментировала смерть Лагерфельда на 85-м году жизни. Певица привела цитату модельера, которую считает мудрой и актуальной.Также исполнительница, которая уделяет много внимания своей внешности и привлекательности, похвалила кутюрье за вклад в женскую красоту и её популяризацию.