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Российские физики приблизились к разгадке "кротовых нор"

Российские физики приблизились к разгадке феномена "кротовых нор" и космических лучей сверхвысокой энергии. "Червоточины" представляются учёным, как вечные ускорители частиц.
Российские физики приблизились к разгадке "кротовых нор"

Сотрудники МГТУ им. Баумана приблизились к доказательству существования во Вселенной так называемых "кротовых нор". Последние представляют собой точки, соединяющие тоннель через разные области пространства-времени. Российские исследователи изучали космические лучи, то есть ядра атомов и элементарные частицы, которые разогнались до околосветовой скорости. Их происхождение может быть в том числе внегалактическим.

Физики считают, что "червоточины" имеют своё магнитное поле, как все древнейшие структуры Вселенной. Полюса на обоих концах тоннеля оказывают воздействие на заряженные частицы путём их захвата и движения в одну сторону. Мощности "кротовой норы" хватает, чтобы обеспечить разгон до 900 ГэВ.

Отметим, что падение таких частиц зафиксировала обсерватория DAMPE. Ещё одним необъяснимым явлением стали области с внезапно появившимися сильными магнитными полями в межзвёздном и межгалактическом пространстве. Учёные МГТУ им. Баумана считают, что аномалию создали "червоточины", которые испускают много космических лучей с довольно низкими энергиями.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:41

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