Юлия Барановская с новой прической устроила фотосессию в ресторане

Совсем недавно Юлия Барановская посетила парикмахерскую, где решила изменить свою прическу. В частности, телеведущая теперь носит челку, закрывающую ее лоб. В обновленном виде звезда уже успела сходить в ресторан, где устроила небольшую фотосессию, показав себя в новом образе. В подписи к публикации знаменитость написала: “Я скучала”, но непонятно, к чему именно относятся ее слова.В комментариях поклонники начали высказывать свое мнение относительно новой стрижки Юлии Барановской. Большинству фолловеров такой образ кумира пришелся по душе, однако оценили смену имиджа не все. Некоторые считают, что бывшей возлюбленной Андрея Аршавина лучше без челки. Запись в профиле теледивы успела собрать с момента размещения свыше 44 тысяч пользовательских отметок “Мне нравится”.