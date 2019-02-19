АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили белок, влияющий на появление устойчивости к лечению меланомы
EUR 74.91 USD 66.25
Курс валют на 19.02.2019

Юлия Барановская с новой прической устроила фотосессию в ресторане

Отечественная телеведущая Юлия Барановская неожиданно сменила прическу, с которой успела посетить ресторан, устроив там фотосессию. Свой новый образ звезда показала поклонникам в Instagram.
Юлия Барановская с новой прической устроила фотосессию в ресторане

Совсем недавно Юлия Барановская посетила парикмахерскую, где решила изменить свою прическу. В частности, телеведущая теперь носит челку, закрывающую ее лоб. В обновленном виде звезда уже успела сходить в ресторан, где устроила небольшую фотосессию, показав себя в новом образе. В подписи к публикации знаменитость написала: “Я скучала”, но непонятно, к чему именно относятся ее слова.

В комментариях поклонники начали высказывать свое мнение относительно новой стрижки Юлии Барановской. Большинству фолловеров такой образ кумира пришелся по душе, однако оценили смену имиджа не все. Некоторые считают, что бывшей возлюбленной Андрея Аршавина лучше без челки. Запись в профиле теледивы успела собрать с момента размещения свыше 44 тысяч пользовательских отметок “Мне нравится”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские физики приблизились к
Юлия Барановская с новой прической
Александр Васильев считает смерть
В Совфеде с иронией высказались о
В 92-летнем возрасте умерла
Удмуртская Республика и Промсвязьбанк
В Индонезии состоялась премьера
Иван Ургант посмеялся над ограблением
Citroen выпустила уникальный
Оптические иллюзии заставляют мозг
В Курганской области следователи
В возрасте 86 лет скончался режиссер
Ляйсан Утяшева рассказала о главных
Карина Андоленко не представляла свою
Американец научился останавливать НЛО
Мощнейшая версия Xiaomi Mi 9 показала
Анна Нетребко не будет возражать, если
Ребёнок Меган Маркл и принца Гарри
На «АвтоВАЗе» улучшают мотор моделей
Россиянка из Челябинской области
Алекс Родригез показал танцующую на
Алена Свиридова рассказала о встрече с
Яна Кошкина посетила премьеру
Эксперты назвали самые популярные в РФ
Анна Нетребко рассказала о запрете для
Ким Кардашьян обвинили в сговоре с
Доминик Джокер сделал предложение своей
Специалисты рассказали, как медитация
Обнаженные Синди Кроуфорд и Кэролин
Похищение экстрасенсов пришельцами
Просмотреть все новости