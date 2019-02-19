Александр Васильев считает смерть великого модельера Chanel Карла Лагерфельда большой утратой для мира моды





Специалист сообщил, что Карл Лагерфельд посвятил своему увлечению и любимому делу больше 70 лет. Он родом из Гамбурга, жил в Париже, но был тесно связан с Россией. Его родители жили во Владивостоке в ХХ веке. У отца будущего кутюрье здесь был свой бизнес – крупный завод, занимающийся производством молочной продукции.По словам Александра Васильева, Карл Лагерфельд был большим тружеником. Дизайнер не жалел для дела ни времени, ни здоровья, полностью отдаваясь творчеству. Он был при жизни очень богатым человеком, но это богатство, включая шикарный особняк и коллекцию ценных старинных вещей, стоили больших усилий.Модный эксперт назвал его немцем душою и парижанином по наружности, тесно связанным с Россией. Знаменитость отметил: он очень высоко ценил творческую деятельность прославленного кутюрье, о котором многие будут вспоминать с теплом и большой любовью.