Стала известна судьба марсохода Opportunity через миллион лет





Летом прошлого года, во время мощной пылевой бури, Opportunity потерялся на Марсе. С тех пор его поиски ни разу не увенчались успехом. Сотрудники космической организации сообщили, что искать марсоход уже не имеет смысла, так как восстановлению он уже вряд ли подлежит.Специалисты из университета в Ноксвилле рассказали, что случится с аппаратом через время. Они отметили, что пластмассовые детали, используемые в его конструкции, могут разложиться под воздействием излучения уже в ближайшее время. Через несколько сотен лет устройство уже будет полностью погружено в пыль, а прочие детали начнут выходить из строя и разлагаться. Продлить жизнь марсоходу на какое-то время смогут ветра, которые будут периодически сдувать с него пыль.