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Стала известна судьба марсохода Opportunity через миллион лет

Сотрудники NASA объявили о прекращении поисков марсохода Opportunity. Специалисты ответили на вопрос, что же произойдет с аппаратом через миллион лет.
Стала известна судьба марсохода Opportunity через миллион лет

Летом прошлого года, во время мощной пылевой бури, Opportunity потерялся на Марсе. С тех пор его поиски ни разу не увенчались успехом. Сотрудники космической организации сообщили, что искать марсоход уже не имеет смысла, так как восстановлению он уже вряд ли подлежит.
Специалисты из университета в Ноксвилле рассказали, что случится с аппаратом через время. Они отметили, что пластмассовые детали, используемые в его конструкции, могут разложиться под воздействием излучения уже в ближайшее время. Через несколько сотен лет устройство уже будет полностью погружено в пыль, а прочие детали начнут выходить из строя и разлагаться. Продлить жизнь марсоходу на какое-то время смогут ветра, которые будут периодически сдувать с него пыль.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:55

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