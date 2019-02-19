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Иван Ургант посмеялся над ограблением пенсионерами почты в Челябинской области

Иван Ургант высмеял инцидент, связанный с ограблением почты пенсионерами в Челябинской области. Тему происшествия ведущий затронул в рамках шоу “Вечерний Ургант”.
Иван Ургант посмеялся над ограблением пенсионерами почты в Челябинской области

В одной из своих постоянных рубрик Иван Ургант рассказывает о громких новостях России и мира. Вспомнил телеведущий о недавнем происшествии в Усть-Катаве, где двое пенсионеров подозреваются в ограблении почтового отделения. Предполагается, что сотрудница почты и ее подельник вместе с 22 млн рублей пересекли границу с Казахстаном, с тех пор их местонахождение остается неизвестным.

Иван Ургант пошутил, что новость кажется надуманной, ведь у пенсионеров в России просто нет причин, чтобы грабить государство. Также ведущий добавил, что журналисты связались с Прохором Шаляпиным, который заявил, что знаком со всеми пенсионерами в Челябинской области, все они на месте. Таким образом Ургант намекнул на то, что в прошлом певец состоял в отношениях с пожилой женщиной.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:06

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