Иван Ургант посмеялся над ограблением пенсионерами почты в Челябинской области





В одной из своих постоянных рубрик Иван Ургант рассказывает о громких новостях России и мира. Вспомнил телеведущий о недавнем происшествии в Усть-Катаве, где двое пенсионеров подозреваются в ограблении почтового отделения. Предполагается, что сотрудница почты и ее подельник вместе с 22 млн рублей пересекли границу с Казахстаном, с тех пор их местонахождение остается неизвестным.Иван Ургант пошутил, что новость кажется надуманной, ведь у пенсионеров в России просто нет причин, чтобы грабить государство. Также ведущий добавил, что журналисты связались с Прохором Шаляпиным, который заявил, что знаком со всеми пенсионерами в Челябинской области, все они на месте. Таким образом Ургант намекнул на то, что в прошлом певец состоял в отношениях с пожилой женщиной.