Ляйсан Утяшева рассказала о главных ценностях в личной жизни





Спортсменка ведет активный образ жизни и успевает уделять время любимому супругу Павлу Воле, воспитывать наследников, проводить мастер-классы, и ставить собственные спектакли. Артистка объяснила журналистам: новый проект под названием «Болеро» понравился не всем. По словам Ляйсан Утяшевой, в нем соединяются чувства и эмоции, пережитые ей самой однажды. Они могут быть с кем-то созвучны, а с кем-то нет.Это очень важная и актуальная тема на сегодняшний день и сама постановка является несколько провокационной. В «Болеро» делается акцент на том, как можно слышать себя в мире, где много шума, где отношения и идеалы стали искусственными, а люди забывают вкус настоящей любви, доверия и открытости. Такие вещи должны быть настоящими и главными для каждого.Ляйсан Утяшева призналась: ей пришлось столкнуться с одиночеством, предательством и разочарованиями, но только не с ревностью. От этого неприятного и разрушающего чувства спасают родные. Она не скрывает что, как и любой другой человек способна на ревность, но поводов для этого не было никогда. «Для меня отношения строятся на партнерстве и доверии, иначе это тупик», - заявила гимнастка. Важно быть честным с самим собой и уважать того, с кем надо идти по жизни, уверена Ляйсан Альбертовна.