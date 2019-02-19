Карина Андоленко не представляла свою жизнь в Москве

Знаменитость решила поделиться с поклонниками пятью фактами о себе, о которых, по ее признанию, мало кто знает. Звезда сообщила, что после приезда в Москву, не представляла, что сможет здесь жить. Она не видела звезд на ночном небе столицы и не понимала, как люди могут мечтать без них. Кроме того, артистка долгое время боялась большого скопления людей, ей было страшно, и она замыкалась в себе. Но со временем актриса привыкла к жизни в мегаполисе.Карина Андоленко также рассказала, что в детстве мечтала стать режиссером или фотографом, а еще очень любила петь и в качестве микрофона использовала флакон лака для волос, за что извинилась перед своими соседями в публикации.