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Карина Андоленко не представляла свою жизнь в Москве

В своем Instagram Карина Андоленко поделилась с подписчиками малоизвестными фактами из своей жизни. Актриса считала, что никогда не сможет жить в Москве.

Карина Андоленко не представляла свою жизнь в Москве

Знаменитость решила поделиться с поклонниками пятью фактами о себе, о которых, по ее признанию, мало кто знает. Звезда сообщила, что после приезда в Москву, не представляла, что сможет здесь жить. Она не видела звезд на ночном небе столицы и не понимала, как люди могут мечтать без них. Кроме того, артистка долгое время боялась большого скопления людей, ей было страшно, и она замыкалась в себе. Но со временем актриса привыкла к жизни в мегаполисе.

Карина Андоленко также рассказала, что в детстве мечтала стать режиссером или фотографом, а еще очень любила петь и в качестве микрофона использовала флакон лака для волос, за что извинилась перед своими соседями в публикации.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:40

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