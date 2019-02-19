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В Индонезии состоялась премьера обновленного Nissan Livina

Компания Nissan официально презентовала в Индонезии новое поколение автомобиля Livina. Модернизированная версия является двойником популярного ныне кроссвэна Xpander.
В Индонезии состоялась премьера обновленного Nissan Livina

На рынке Nissan Livina будет представлен в трехрядном исполнении, по сравнению с прежними версиями экстерьер модели стал другим из-за новых бампера, капота и светодиодов. Интерьер Nissan Livina очень похож на оригинал. Кросс оснащен японскими инженерами кондиционером и двумя подушками безопасности, а топ-версия порадует клиентов мультимедиа с камерой заднего вида, тачскрином и поддержкой App CarPlay (этого в Xpander, к примеру, нет). Отдельно стоит отметить черную обивку сидений внутри, что делает автомобиль более презентабельным в отличии от Mitsubishi Xpander, где обивка всего лишь бежевого цвета. Работает новинка на 1,5-литровом агрегате, развивающим 104 лошадиных силы. Парой мотору является 4- или 5-скоростная «механика». В автомобиле имеется только переднеприводная система, но в активе имеется и впечатляющий клиренс на 200 мм в зависимости от шин.

На данный момент приобрести Nissan Livina можно только в Индонезии, но позже география реализации распространится и на иные азиатские государства. К слову, выпускают машину на той же фабрике, что и Xpander.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:11

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