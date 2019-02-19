Эксперт охарактеризовал седан с пробегом Hyundai Sonata IV поколения
Один из российских блогеров охарактеризовал седан представительского класса Hyundai Sonata, анализу подвергся автомобиль 2009 года выпуска IV генерации. Модель имеет качественные моторы, позволяющие ей преодолевать расстояние от 250 до 300 тыс. км.
В настоящее время производство автомобиля налажено также в России и Китае. Под капотом седана расположен бензиновый мотор. В базовой версии объем рабочей камеры составляет 2,0 л, предусмотрен и более мощный ДВС с 2,7 л камеры сгорания. Помимо надежных моторов, машина имеет качественную коробку переключения передач. Вместе с тем эксперт указывает, что масло в КПП необходимо менять через каждые 80 тыс. км. Салон машины просторный, покупателям предлагается две версии интерьера. В первом случае сиденья обшиты тканью, во втором - натуральной кожей. На заднем диване достаточно много места для пассажиров. Легковой автомобиль марки Hyundai Sonata относится к представительскому классу. В ходе эксплуатации транспортного средства, заявляет блогер, необходимо следить за износом механизмов и трущихся частей.
Через каждые 50 тыс. км нужно менять ремень ГРМ. Зазоры в приводе клапанов необходимо регулировать через каждые 100 тыс. км.
В настоящее время производство автомобиля налажено также в России и Китае. Под капотом седана расположен бензиновый мотор. В базовой версии объем рабочей камеры составляет 2,0 л, предусмотрен и более мощный ДВС с 2,7 л камеры сгорания. Помимо надежных моторов, машина имеет качественную коробку переключения передач. Вместе с тем эксперт указывает, что масло в КПП необходимо менять через каждые 80 тыс. км. Салон машины просторный, покупателям предлагается две версии интерьера. В первом случае сиденья обшиты тканью, во втором - натуральной кожей. На заднем диване достаточно много места для пассажиров. Легковой автомобиль марки Hyundai Sonata относится к представительскому классу. В ходе эксплуатации транспортного средства, заявляет блогер, необходимо следить за износом механизмов и трущихся частей.
Через каждые 50 тыс. км нужно менять ремень ГРМ. Зазоры в приводе клапанов необходимо регулировать через каждые 100 тыс. км.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:00