Эксперт охарактеризовал седан с пробегом Hyundai Sonata IV поколения





В настоящее время производство автомобиля налажено также в России и Китае. Под капотом седана расположен бензиновый мотор. В базовой версии объем рабочей камеры составляет 2,0 л, предусмотрен и более мощный ДВС с 2,7 л камеры сгорания. Помимо надежных моторов, машина имеет качественную коробку переключения передач. Вместе с тем эксперт указывает, что масло в КПП необходимо менять через каждые 80 тыс. км. Салон машины просторный, покупателям предлагается две версии интерьера. В первом случае сиденья обшиты тканью, во втором - натуральной кожей. На заднем диване достаточно много места для пассажиров. Легковой автомобиль марки Hyundai Sonata относится к представительскому классу. В ходе эксплуатации транспортного средства, заявляет блогер, необходимо следить за износом механизмов и трущихся частей.Через каждые 50 тыс. км нужно менять ремень ГРМ. Зазоры в приводе клапанов необходимо регулировать через каждые 100 тыс. км.