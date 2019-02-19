Американец научился останавливать НЛО





Мужчина очень любил рассматривать белые полосы в небе, которые остаются после самолетов. Он делал фотографии таких следов, после чего начал замечать на снимках белые шары, которые двигались странной траекторией по полосам. Очевидец заявляет, что объекты то становились ярче, то совсем исчезали.Ночью мужчина также наблюдает за небесными явлениями каждые две недели. Он объясняет, что сначала объекты кажутся просто звездами, но потом становится видно, что они плавно движутся. Для ночного наблюдения у него есть специальный мощный лазер, который способен останавливать загадочные сферы.Охотник за НЛО уверяет, что они реагируют на устройство и моментально останавливаются, или вовсе исчезают. Мужчина считает, что таким образом указывает объектам, можно ли им продолжать свой путь.